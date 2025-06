Prediche ipocrite sulla scelta di Giorgia Meloni di non votare

La scelta di Giorgia Meloni di non votare ha scatenato un acceso dibattito, mettendo in luce le contraddizioni della campagna referendaria. È interessante notare come il tema della coerenza politica stia diventando centrale in un'epoca in cui l'opinione pubblica è sempre più attenta alle azioni dei leader. L'ipocrisia delle prediche diventa uno specchio che riflette la fragilità del consenso. Qual è il prezzo della verità nella politica contemporanea?

La campagna referendaria sta diventando un grande esercizio di doppiezza, da parte di chi si trova a denunciare come antidemocratici e anticostituzionali gli stessi metodi che ha legittimato nelle. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Prediche ipocrite sulla scelta di Giorgia Meloni di non votare

Segui queste discussioni su X

Festeggiare il 25 aprile e non riconoscere il valore della resistenza ucraina e’ grave tanto quanto non festeggiarlo perché non si ha il coraggio di recidere definitivamente radici putrescenti. I più pericolosi fascisti oggi in circolazione sono Putin e camerati anne Tweet live su X

rosy .rosa (@v28rosy) Tweet live su X

Claudio De Tommaso ?? (@claud_detommaso) Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Prediche ipocrite sulla scelta di Giorgia Meloni di non votare

Scrive ilfoglio.it: Da Rep. alla Cei, la doppia morale laica e religiosa sull’astensione ai referendum. Anni fa, sui quesiti promossi dalla Lega e quelli sulla procreazione assistita, invitavano i cittadini a non recarsi ...

Duetti Sanremo 2023, la scelta di Giorgia fa discutere

Segnala dilei.it: Qualcuno interpreta la scelta di Giorgia come un desiderio di riscatto, ma l’artista già dichiarò che per lei è stata una soddisfazione arrivare seconda al Festival e un onore essere dietro a ...

Giorgia, Mengoni, Ultimo e Oxa tra i 28 Big di Sanremo 2023. Amadeus: "Scelta difficile, ho ascoltato 300 brani"

Lo riporta ansa.it: Giorgia, Articolo 31 ... delle sue scelte per il cast del Festival di Sanremo 2023. "E' stata una scelta difficile, ma sono felicissimo - ha sottolineato Amadeus - di questi 22 cantanti.