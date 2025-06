Precipita dal terzo piano di un palazzo | ferita una donna

Una caduta dal terzo piano ha scosso il centro di Pordenone, lasciando una donna di 70 anni con gravi traumi. Questo incidente mette in luce un tema spesso trascurato: la vulnerabilità degli anziani nelle nostre città . Con l’aumento della popolazione over 65, è fondamentale riflettere su come rendere gli spazi urbani più sicuri e accessibili. La prevenzione deve diventare una priorità per tutti noi.

Una donna di 70 anni di origini straniere è rimasta ferita dopo essere caduta dal terzo piano di un palazzo. Il fatto è successo in centro a Pordenone. Immediati i soccorsi. Da quanto si apprende la 70enne si è procurata alcuni traumi causati dalla caduta. La Sores, allertata dal Nue112, si è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Precipita dal terzo piano di un palazzo: ferita una donna

