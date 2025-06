Prato | trovato corpo escort scomparsa un arresto per omicidio

Una tragica scoperta scuote Prato: il corpo di Maria Denisa Paun, la escort scomparsa a maggio, è stato ritrovato in una zona impervia di Montecatini. La sua scomparsa aveva generato preoccupazione e mistero, ora culminando in un arresto per omicidio. Un dramma che solleva interrogativi sulla sicurezza e le ombre che si celano dietro le apparenze. La vicenda si infittisce: cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda?

Firenze, 4 giu. (LaPresse) – È stato ritrovato il corpo di Maria Denisa Paun, la escort rumena scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio da Prato, dove si trovava per appuntamenti con una serie di clienti. Il cadavere è stato scoperto intorno alle ore 11.20 di questa mattina in una zona impervia nel comune di Montecatini (Pistoia), nascosto tra i rovi, nei pressi di un casolare abbandonato lungo una mulattiera. La procura di Prato ha immediatamente attivato un sopralluogo tecnico congiunto, condotto con l'ausilio dei carabinieri del Ros, del Gis, dei Nuclei investigativi dei reparti operativi di Prato e Firenze, e con il supporto dei vigili del fuoco.

