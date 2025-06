Prato | guidava usando il cellulare e aveva un etto di hashish Arrestata anche impiegata di fondazione benefica

Un controllo stradale si è trasformato in un'importante operazione antidroga a Carmignano, dove i carabinieri hanno arrestato due persone, tra cui un'impiegata di una fondazione benefica. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: l’uso di sostanze stupefacenti anche tra chi dovrebbe essere un esempio positivo. Con il crescente allerta sociale verso la sicurezza, le forze dell'ordine si dimostrano pronte a combattere il traffico di droga con fermezza.

Come spesso accade, il controllo stradale ordinario si è trasformato in un'operazione antidroga con due arresti e il sequestro di oltre un etto di hashish. È quanto accaduto nella serata del 27 maggio scorso, a Carmignano (Prat), dove i carabinieri, grazie all'intuito e alla prontezza operativa, hanno interrotto un'attività di spaccio che coinvolgeva due giovani italiani, rispettivamente di 30 e 26 anni, residenti nella zona L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato: guidava usando il cellulare e aveva un etto di hashish. Arrestata anche impiegata di fondazione benefica

Segui queste discussioni su X

Movida violenta a Prato, 18enne in coma dopo un pugno: l’aggressione sotto gli occhi della fidanzatina Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Denisa Adas, scomparsa a Prato: le ultime due telefonate dai suoi cellulari nella notte del rapimento

Come scrive msn.com: La stanza del residence a Prato abbandonata in gran fretta. L'ipotesi di una banda, i silenzi della madre: la storia di Denisa dall'inizio ...

Nuovo codice della strada, maxi multa perché guidava col cellulare in mano

Riporta msn.com: Inasprite le sanzioni per chi guida usando il cellulare Negli ultimi giorni si discute molto in merito all’inasprimento delle sanzioni previste dal nuovo codice della strada italiano.

Prato, sequestrati in carcere cellulari e cocaina

Segnala rainews.it: durante una perquisizione ordinaria nel reparto di media sicurezza della casa circondariale della Dogaia a Prato, la Polizia Penitenziaria ha rinvenuto e sequestrato quattro telefoni cellulari e ...