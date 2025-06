Prato donna scomparsa | trovato il cadavere di Denisa Fermato 32enne con l’accusa di omicidio

Una triste notizia scuote Prato: il corpo di Maria Denisa Paun, la donna scomparsa lo scorso maggio, è stato ritrovato. La sua tragica scomparsa ha suscitato preoccupazione e dolore nella comunità, ma oggi si apre uno spiraglio di giustizia con l’arresto di un uomo sospettato di averla uccisa. In un caso che ha scioccato l’intera città, ogni dettaglio porta a riflettere sulla fragilità della vita e sulla lotta per la verità.

Il cadavere di Maria Denisa Paun, la escort rumena scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2025 da Prato, dove si trovava per appuntamenti con una serie di clienti, è stato ritrovato oggi, 4 giugno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, donna scomparsa: trovato il cadavere di Denisa. Fermato 32enne con l’accusa di omicidio

Che cosa è successo a Maria Denisa? “Siamo prigioniere qui", l’inquietante messaggio di un’altra donna in chat. Ipotesi della procura: “Sequestrata a #Prato la notte 15 e 16 maggio, da gruppo di romeni in collegamento con un professionista”. #chilhavisto?h Tweet live su X

La procura di Prato sta indagando sulla scomparsa di una donna vista per l’ultima volta in un residence della città giovedì scorso: di lei si sa poco e ora la madre è indagata per dichiarazioni false Tweet live su X