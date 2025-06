Poste Italiane assume la storia di Maria e Claudio dalla Sicilia a Saronno

Poste Italiane segna un passo avanti nella sua evoluzione logistica, assumendo 48 nuovi portalettere e portando storie come quella di Maria e Claudio dalla Sicilia a Saronno. Questo non è solo un potenziamento: è una risposta concreta all'e-commerce in crescita. In un mondo dove la rapidità delle consegne diventa cruciale, Poste Italiane dimostra di saper rimanere al passo, garantendo servizi sempre più efficienti e legando territori diversi.

Poste Italiane rafforza la propria rete logistica nella provincia di Varese con il recente ingresso in servizio di 48 nuovi portalettere per consolidare la struttura organizzativa e far fronte al continuo aumento del volume dei pacchi consegnati sul territorio. Questi nuovi ingressi vanno ad aggiungersi ai 41 portalettere giĂ assunti lo scorso ottobre per un . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la "rete corrieri" - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

