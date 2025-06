Posizioni economiche ATA corsi di formazione | si parte Così si svolgeranno SPECIALE con Sorrentino Anief LIVE alle 14 | 30

Oggi è un giorno cruciale per il mondo della formazione ATA! Alle 14:30, Sorrentino di Anief sarà in diretta per svelare le novità sui corsi dedicati alle posizioni economiche. Questo incontro rappresenta un passo importante verso una maggiore professionalizzazione nel settore scolastico. Non perdere l’opportunità di scoprire come questi percorsi possono trasformare la tua carriera e contribuire a una scuola sempre più competitiva e preparata!

In mattinata le organizzazioni sindacali incontrano i rappresentanti ministeriali a Viale Trastevere per un’informativa dedicata all’avvio dei nuovi percorsi formativi legati alle posizioni economiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA, in attesa dei corsi per gli aumenti di stipendio. Il 4 giugno riunione al MIM - Il mondo del personale ATA è in fermento! Con l'attesa riunione al Ministero dell'Istruzione il 4 giugno, si avvicina l'opportunità di accedere a posizioni economiche che promettono aumenti retributivi significativi.

