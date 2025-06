Posizioni economiche ATA corsi di formazione da luglio a settembre Prova con 20 quesiti a metà ottobre in presenza

In un momento in cui il settore scolastico si prepara a un importante rinnovamento, l'incontro tra Ministero e Sindacati segna una svolta cruciale: l'avvio dei corsi di formazione per le 46mila nuove posizioni economiche ATA. Questo passo non solo rappresenta un'opportunità per gli aspiranti professionisti del mondo della scuola, ma riflette anche un trend più ampio verso la valorizzazione delle risorse umane nell'istruzione, fondamentale per il futuro del nostro sistema educativo.

Si è svolto questa mattina l'incontro tra Ministero e Sindacati sull'avvio dei corsi di formazione per l'attribuzione delle 46mila nuove posizioni economiche ATA. Durante lo speciale di Orizzonte Scuola tv Alberico Sorrentino del dipartimento Condir-Anief ha fornito alcuni dettagli sullo svolgimento dei corsi e sulla tempistica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA, in attesa dei corsi per gli aumenti di stipendio. Il 4 giugno riunione al MIM - Il mondo del personale ATA è in fermento! Con l'attesa riunione al Ministero dell'Istruzione il 4 giugno, si avvicina l'opportunità di accedere a posizioni economiche che promettono aumenti retributivi significativi.

