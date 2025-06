Porto Rubino musica e mare suoni e parole | appuntamenti Monopoli e a Polignano

Porto Rubino si prepara a incantare ancora una volta le coste pugliesi con la sua settima edizione, in programma dal 10 al 19 luglio. Quattro appuntamenti imperdibili che celebrano l'incontro tra musica e mare, un viaggio tra suoni e parole che promette emozioni. Il festival anche quest'anno si conferma come un’oasi di cultura e convivialità , un’occasione unica per vivere la magia del territorio e lasciarsi trasportare dalle note e dai racconti che rendono speciale questa manifestazione.

Porto Rubino si prepara a incantare ancora una volta le coste pugliesi con la sua settima edizione, in programma dal 10 al 19 luglio. Quattro appuntamenti imperdibili che celebrano l'incontro tra musica e mare, un viaggio tra suoni e parole che promette emozioni. Il festival anche quest'anno. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Porto Rubino, musica e mare, suoni e parole: appuntamenti Monopoli e a Polignano

Argomenti simili trattati di recente

Porto Rubino 2025 con Ermal Meta, Levante, Aiello, Fabi, Clementino - Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile sulla splendida costa pugliese, perché Porto Rubino 2025 sta per arrivare! Dal 10 al 19 luglio, la settima edizione trasformerà le spiagge in palcoscenici di emozioni con performance di grandi artisti come Ermal Meta, Levante, Aiello e Clementino.