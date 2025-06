Porto Rubino 2025 con Ermal Meta Levante Aiello Fabi Clementino

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile sulla splendida costa pugliese, perché Porto Rubino 2025 sta per arrivare! Dal 10 al 19 luglio, la settima edizione trasformerà le spiagge in palcoscenici di emozioni con performance di grandi artisti come Ermal Meta, Levante, Aiello e Clementino. Quattro serate uniche per celebrare il connubio tra musica e mare, creando ricordi che dureranno nel cuore…