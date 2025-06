Porta in compensazione i conguagli dei dipendenti ma è in debito con lo Stato | condannato a pagare

Un imprenditore si trova ora in una situazione delicata: condannato a pagare dopo aver tentato di compensare i conguagli dei dipendenti con debiti fiscali. La decisione della Corte di giustizia tributaria ribadisce un principio fondamentale: le responsabilità fiscali non possono essere trascurate. Questo caso evidenzia il crescente tema della legalità fiscale nel nostro Paese, dove la gestione oculata delle risorse è più cruciale che mai. Rimanere informati è essenziale per evitare insidie!

Porta in compensazione dei soldi che invece erano dei debiti con lo Stato, respinto il ricorso alla Corte di giustizia tributaria e condannato a pagare. Un imprenditore si è rivolto al giudice tributario per contestare una sanzione dell’Agenzia delle entrate di Perugia riguardante tributi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Porta in compensazione i conguagli dei dipendenti, ma è in debito con lo Stato: condannato a pagare

