Porta a Porta Bruno Vespa perde la pazienza e urla contro gli ospiti

In un clima politico sempre più acceso, Bruno Vespa ha perso la pazienza in diretta su Porta a Porta, dando vita a uno scontro infuocato tra Debora Serracchiani e Tommaso Cerno. Il conduttore, spesso pacato, ha dovuto alzare la voce per mantenere il controllo. Questo episodio mette in luce non solo le tensioni sul decreto Sicurezza, ma anche un’Italia divisa su temi cruciali. Riuscirà il dialogo a prevalere?

Scontro infuocato tra Debora Serracchiani e Tommaso Cerno sul decreto Sicurezza. Il conduttore costretto a zittire i suoi ospiti: "Vi chiederei il permesso di parlare con l'onorevole Sardone!". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Porta a Porta, Bruno Vespa perde la pazienza e urla contro gli ospiti

Cosa riportano altre fonti

Tensione a Porta a Porta, Bruno Vespa perde la pazienza e urla contro gli ospiti: “Posso parlare?”

Scrive fanpage.it: Nel corso della puntata di Porta a Porta in onda martedì 3 giugno, Bruno Vespa è intervenuto per mettere fine a un accesso dibattito tra gli ospiti Debora Serracchiani e Tommaso Cerno. Il conduttore ...

Clima rovente a Porta a Porta, Bruno Vespa grida spazientito dalla discussione tra Tommaso Cerno e Debora Serracchiani

Segnala ilfattoquotidiano.it: Clima rovente a “ Porta a Porta “. Un dibattito acceso ha fatto infuriare Bruno Vespa costringendolo ad alzare la voce, suscitando la reazione stupita dei presenti e dei telespettatori. Tutta colpa di ...

Bruno Vespa si infuria e urla a Porta a Porta

Lo riporta video.corriere.it: Il conduttore urla in studio per fermare il botta e risposta tra Debora Serracchiani e Tommaso Cerno ...