PornHub in guerra con la Francia | ecco cosa appare quando si accede al sito

La battaglia tra Pornhub e la Francia segna un nuovo capitolo nel dibattito globale sulla libertà di accesso online. Gli utenti francesi si trovano di fronte a un muro virtuale, mentre Aylo protesta contro regolamenti che minacciano l'industria del contenuto per adulti. Questo evento non è solo una questione locale: riflette un trend più ampio di tensione tra libertà d'espressione e censura digitale. Rimanete sintonizzati per scoprire le conseguenze di questa sfida!

Roma, 4 giugno 2025 – Da oggi, gli utenti francesi che tentano di accedere a Pornhub, YouPorn e RedTube, al posto dei soliti contenuti piccanti, si trovano di fronte a un messaggio di protesta. Infatti, la società che gestisce queste piattaforme, Aylo, ha deciso di sospendere l’accesso ai suoi siti in Francia. Ma perché lo ha fatto? Scopriamo di più. Una protesta contro la nuova legge sulla verifica dell’età degli utenti. Questa azione di protesta, per certi versi clamorosa, è la risposta del gigante del porno ad una nuova legge che impone la verifica dell’età per accedere a contenuti per adulti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - PornHub in guerra con la Francia: ecco cosa appare quando si accede al sito

