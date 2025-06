Pornhub blocca l’attività in Francia | protesta per la legge sulla verifica dell’età

In un gesto di protesta contro la nuova legge francese sulla verifica dell'età, Pornhub ha deciso di bloccare l'accesso ai suoi contenuti in Francia. Con oltre 7 milioni di visitatori quotidiani, il sito più famoso al mondo si trova ora al centro di un acceso dibattito tra tutela dei minori e libertà digitale. Ma cosa spinge questa decisione? Scopriamo insieme le implicazioni di questa scelta e le sue conseguenze per utenti e legislatori.