Ponza estate a volume basso | movida sì ma senza eccessi

Ponza si prepara a un'estate di relax e divertimento, ma con un volume decisamente più basso. L'ordinanza del sindaco Francesco Ambrosino segna una nuova era per la movida isolana: divertimento sì, ma in modo responsabile. Questa scelta non è solo una risposta alle esigenze dei residenti, ma riflette un trend più ampio di turismo sostenibile, dove il benessere collettivo diventa prioritario. Scopri come cambia la vacanza!