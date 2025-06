Pontecagnano si stacca un pezzo di balcone in centro | ferita una donna

Un episodio inquietante a Pontecagnano: un pezzo di balcone è caduto, ferendo una donna. Questo incidente mette in luce una questione sempre più attuale, quella della sicurezza degli edifici urbani. Con l'aumento delle denunce per degrado e manutenzione inadeguata, la domanda sorge spontanea: quanto sono sicuri i nostri spazi pubblici? È fondamentale chiedere interventi tempestivi per prevenire simili disastri e garantire la sicurezza di tutti.

Un frammento di balcone si è staccato improvvisamente nel pomeriggio domenica in via Mario Antonio Alfani, a Pontecagnano Faiano, colpendo una donna alla mano destra mentre camminava sul marciapiede. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, che ha immediatamente transennato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pontecagnano, si stacca un pezzo di balcone in centro: ferita una donna

