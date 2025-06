Ponte il Pd incontra il sindaco Basile | Non puoi restare neutrale

Oggi a Palazzo Zanca il Partito Democratico ha incontrato il sindaco Basile per confrontarsi sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. In un momento cruciale per il futuro della città e della regione, non si può restare neutrali: le decisioni prese oggi plasmeranno il nostro domani. Un incontro che segna l'inizio di un dibattito necessario, perché il destino di Messina merita attenzione e consenso condiviso.

Si è tenuto stamani a Palazzo Zanca l’incontro, richiesto dal segretario provinciale del Partito Democratico, Armando Hyerace, con il sindaco Federico Basile, per discutere del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La riunione è avvenuta alla presenza anche della vicesegretaria del Pd. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ponte, il Pd incontra il sindaco Basile: "Non puoi restare neutrale"

