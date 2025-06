Pomodoro nelle scuole il progetto Le avventure di Pomì e Dori

Entusiasti di scoprire il mondo del pomodoro! Con oltre 12.000 studenti coinvolti, il progetto "Le avventure di Pomì e Dori" non è solo un viaggio educativo, ma anche un passo verso una maggiore consapevolezza alimentare. In un’epoca in cui l'educazione alla sostenibilità è cruciale, iniziative come queste insegnano ai più giovani l'importanza di una filiera responsabile. Un futuro migliore parte dalla conoscenza!

Anche quest’ anno oltre 12.000 studenti delle scuole primarie hanno potuto scoprire la filiera del pomodoro e i suoi valori grazie alla terza edizione del progetto di Gruppo Casalasco realizzato in collaborazione con Neways, società specializzata in progetti educativi. Si è conclusa con grande. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Pomodoro, nelle scuole il progetto “Le avventure di Pomì e Dori”

