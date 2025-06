Polselli a Bangkok | la farina italiana che parla asiatico tra tradizione e innovazione

Polselli a Bangkok porta l’eccellenza della farina italiana in un mondo di sapori asiatici, unendo tradizione e innovazione in ogni impasto. Questo viaggio tra due culture si basa sulla passione per la qualità e il rispetto delle radici, creando un ponte gustativo unico. Scopri come questa storica azienda italiana sta conquistando i palati asiatici, raccontando storie di grano e creatività che parlano…