Polo Enologico taglio del nastro Buonopane | traguardo storico

Un nuovo capitolo si apre nel cuore di Avellino: dopodomani, venerdì 6 giugno alle 17.00, il Polo Enologico di Buonopane taglierà il suo nastro, segnando un traguardo storico per l’enologia campana. Un evento che promette di rivoluzionare la produzione e la ricerca nel settore, coinvolgendo figure di spicco come il rettore Matteo Lorito e il direttore Danilo Ercolini. Scopri come questa inaugurazione cambierà il volto dell’enologia italiana e quale ruolo giocherà nel futuro del vino.