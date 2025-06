Pollena in tre rubano un’auto | ragazza vede tutto e li fa arrestare Tre in manette

Un furto d'auto interrotto sul nascere a Pollena: tre ladri sono finiti in manette grazie al coraggio di una giovane testimone. In un'epoca in cui la vigilanza comunitaria è fondamentale, ogni gesto conta. Questo episodio dimostra quanto sia importante l'attenzione collettiva nella lotta contro la criminalità. Un invito a tutti: non restate mai in silenzio! Ogni azione può fare la differenza.

Un furto d’auto è stato sventato nella serata di ieri grazie alla prontezza di una cittadina e al rapido intervento dei Carabinieri. Una ragazza vede i tre malviventi rubare una macchina parcheggiata e avvisa subito le forze dell’ordine. Intorno alle . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pollena, in tre rubano un’auto: ragazza vede tutto e li fa arrestare. Tre in manette

