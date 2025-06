Polla Canio Loguercio porta in scena Cantare il disincanto

In un'epoca in cui le emozioni sembrano spesso affogare nel rumore della superficialità, Canio Loguercio ci invita a un viaggio profondo e intimo con "Cantare il disincanto". Venerdì 6 giugno, presso la Chiesa SS. Trinità di Polla, scopriremo come la canzone d’autore italiana possa essere un rifugio per le nostre malinconie e rinunce. Un evento che si inserisce nel crescente desiderio di autenticità e connessione emotiva nella musica contemporanea.