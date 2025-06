Polizia Penitenziaria tradita dalle promesse | il fallimento di Delmastro

La Polizia Penitenziaria si sente tradita. Le promesse del Ministro Delmastro si stanno rivelando un miraggio, lasciando gli agenti in una situazione di crescente malcontento. Questo fallimento mette in luce un problema più ampio: le istituzioni sembrano trascurare chi lavora nell'ombra per garantire la sicurezza. La fiducia nel governo vacilla, e ora è tempo di chiedere un vero cambiamento. Quale sarà il futuro della sicurezza in Italia?

Il problema non è quello che dice o la c.d. faccia che ci mette, ma il fatto che alle sue dichiarazioni e alle sue promesse corrisponde il nulla. Tra Governi del centro sinistra che per la Polizia Penitenziaria se ne sono infischiati alla grande e un governo di centrodestra che promette e non fa.

Droga e cellulari in carcere con un drone: tentativo sventato dalla Polizia Penitenziaria - La Polizia Penitenziaria di Benevento ha fermato un ingegnoso tentativo di contrabbando di droga e cellulari in carcere, effettuato tramite un drone.

