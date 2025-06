polizia chi riempie di milioni i nemici delle nostre divise

La nuova frontiera della protesta si fa sempre più complessa: non è solo questione di piazza, ma un intreccio tra politica, finanziamenti e formazione. Mentre i giovani si preparano a manifestare, imparando come difendersi, emerge un inquietante supporto economico ai nemici delle forze dell'ordine. Un trend che invita a riflettere su come la società stia cambiando e su quali siano le reali conseguenze di questa polarizzazione. Cosa ci riserverà il futuro?

La lotta politica al fianco della sinistra. Le manifestazioni di piazza. I progetti tra i banchi di scuola. I corsi online per imparare come mettersi «al sicuro mentre si partecipa a una protesta» e per capire «l’apartheid israeliano contro i palestinesi». I finanziamenti a pioggia ricevuti dall’Unione europea, dalle giunte amiche e persino da biblioteche e istituti scolastici. Dall’immigrazione ai cambiamenti climatici, dall’ideologia gender all’avversione alle forze dell’ordine, passando per le reprimende al centrodestra su decreto sicurezza, aborto e mancanza di case per i rom. La sezione italiana di Amnesty International – la stessa che non ha esitato a prendere le difese del Consiglio d’Europa spiegando che «anche in Italia c’è da tempo un problema di profilazione razziale da parte delle forze di polizia» – avanza dietro lo scudo dei diritti umani ed è tra i migliori alleati di Pd e compagni nella strategia della tensione anti-governativa che picchia forte sulle solite due parole magiche: fascismo e razzismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it