Polemica Zuppi-governo sull' 8xMille | Danneggia la chiesa e le altre confessioni

L'arcivescovo Matteo Zuppi esprime la sua delusione per le recenti modifiche all'8xMille, che potrebbero danneggiare non solo la Chiesa cattolica, ma anche le altre confessioni religiose. In un periodo di crescente attenzione verso la solidarietà e il supporto alle comunità , questa polemica riaccende il dibattito su come gestire le risorse pubbliche. È l'occasione ideale per riflettere su quale futuro vogliamo costruire insieme.

"Delusione" per l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana), Matteo Zuppi, riguardo l'8xMille, la quota di gettito fiscale che gli italiani possono destinare a diverse finalità . Al centro della critica, una modifica che aggiunge una sesta destinazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Polemica Zuppi-governo sull'8xMille: "Danneggia la chiesa e le altre confessioni"

