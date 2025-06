Poggi | basta diffamazioni e insinuazioni

La famiglia Poggi rompe il silenzio: "Basta diffamazioni". In un contesto dove il gossip e le false notizie si mescolano con la realtà, le parole dei legali risuonano forti. La storia di Chiara, tragicamente interrotta, diventa così un simbolo della lotta contro l'informazione irresponsabile. La verità merita rispetto e chiarezza, mentre la giustizia continua il suo corso. Riflessioni necessarie in un'epoca di caccia al sensazionalismo.

9.24 "La famiglia Poggi è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che non sta purtroppo risparmiando nemmeno la amata Chiara". Così i legali della famiglia della giovane uccisa a Garlasco nel 2007. Condannato per l'omicidio l'allora fidanzato Alberto Stasi; ora indagato Andrea Sempio. I Poggi lamentano la "continua sovrapposizionte tra fughe di notizie e ricostruzioni romanzesche" e la conseguente "diffusione di insinuazioni in dispregio dei fatti e del rispetto".