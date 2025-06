Pnrr Fitto | avanzamento Italia positivo criticità in tutti i piani

L’Italia sta facendo passi avanti nel suo PNRR, segnando un progresso positivo nonostante alcune criticità che interessano tutti i piani. Con il piano più grande in termini finanziari, è fondamentale affinare le strategie per ottimizzare i risultati e garantire un futuro di crescita sostenibile. La strada è ancora lunga, ma il nostro Paese dimostra determinazione nel superare gli ostacoli e rilanciare lo sviluppo nazionale.

Roma, 4 giu. (askanews) – Sul Pnrr dell’Italia “mi sembra che l’avanzamento del Piano sia positivo, esiste una criticità in tutti i piani, evidentemente l’Italia ha anche il piano più grande dal punto di vista finanziario in assoluto, e quindi è evidente che c’è bisogno di mettere a punto alcuni passaggi, cosa che è stata fatta in passato in diverse occasioni e che oggi, con questa comunicazione, per l’Italia come per tutti gli Stati membri, diamo degli strumenti utili per poterlo fare. E quindi accompagnare verso la conclusione il piano”. Così il vicepresidente della commissione europea, Raffaele Fitto ha risposto a una domanda sul Pnrr dell’Italia durante una conferenza stampa a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ildenaro.it