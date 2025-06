Plastic Free Onlus | oltre 100 appuntamenti in tutta Italia tra cui ad Eboli

Dal 5 all’8 giugno, Plastic Free Onlus anima l’Italia con oltre 100 eventi dedicati alla lotta contro l’inquinamento da plastica, tra clean-up e campagne di sensibilizzazione. Dall’entroterra di Eboli alle piazze più animate del paese, volontari e referenti si uniscono per proteggere il nostro pianeta. Un’occasione per riflettere e agire insieme, perché ciascuno di noi può fare la differenza nella salvaguardia del nostro ambiente.

