Plastic free fa tappa nel casertano

Il Casertano si tinge di verde e impegno con Plastic Free, che dal 5 all’8 giugno anima oltre 100 eventi tra clean up e campagne di sensibilizzazione in tutta Italia. Un’occasione unica per unirsi alla lotta contro l’inquinamento da plastica e vivere un futuro più sostenibile. Non perdere l’opportunità di fare la differenza: insieme, possiamo proteggere il nostro pianeta.

Oltre 100 appuntamenti in tutta Italia tra clean up e sensibilizzazioni ambientali da giovedì 5 a domenica 8 giugno. È l’impegno di referenti e volontari Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la Giornata Mondiale. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Plastic free fa tappa nel casertano

