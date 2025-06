PlanEat una piattaforma per prevenire lo spreco alimentare

Immagina un mondo in cui ogni pasto conta: Planeat, la piattaforma innovativa presentata a Palazzo Madama, trasforma la gestione alimentare, riducendo lo spreco e promuovendo la sostenibilità. Con tecnologia all’avanguardia e una visione responsabile, questa soluzione mira a rivoluzionare la ristorazione collettiva, contribuendo concretamente agli obiettivi ESG. È il passo che ci avvicina a un futuro più verde, più equo e più consapevole: perché ogni piccolo gesto può fare la differenza.

(Adnkronos) – Una piattaforma che utilizza la pianificazione e la tecnologia per ridurre gli sprechi, ottimizzare le risorse e contribuire agli obiettivi Esg, migliorando la sostenibilità della ristorazione collettiva. PlanEat ha presentato in Senato, presso la Sala Caduti Di Nassirya la sua piattaforma digitale per prevenire lo spreco alimentare attraverso la pianificazione sostenibile. L’evento si inserisce . 🔗 Leggi su Ildifforme.it