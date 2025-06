Più spazio per i locali | in centro storico tornano Notti di luna e Tavolini sotto le stelle

Scopri come il cuore di Modena si trasforma in un’incantevole scena di convivialità e musica, con i locali che aprono le loro porte a notti illuminate dalla luna e tavolini sotto le stelle. In occasione del Motor Valley Fest, l’atmosfera si arricchisce di magia, creando il perfetto scenario per assaporare la città tra amici e buona compagnia. E questo è solo l’inizio...

In occasione dell’inaugurazione del Motor Valley Fest (5-8 giugno), i pubblici esercizi di alcune vie del centro storico di Modena potranno estendere le proprie aree arredate già da giovedì 5 giugno, dalle 19 alle 22, anticipando di un giorno l’ampliamento previsto nel weekend da “Tavolini sotto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Più spazio per i locali: in centro storico tornano “Notti di luna” e “Tavolini sotto le stelle”

Segui queste discussioni su X

Nominando #Vannacci e #Sardone suoi vicesegretari @matteosalvinimi colloca definitivamente la #Lega nell'estrema destra europea sperando di ritagliarsi così un piccolo spazio di sopravvivenza. Dubito che gli amministratori locali del Carroccio li seguano i Tweet live su X

MONFALCONE - Gli eventi si susseguiranno da giovedì 15 a venerdì 30 maggio, alle ore 18. Spazio a presentazioni di saggi d’inchiesta e gialli storici, romanzi e racconti di autori locali. https://ilgoriziano.it/articolo/monfalcone-maggio-libri-porta-cinque-appunt Tweet live su X