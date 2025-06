Più di 1 000 studenti in marcia per la pace

Oltre 1.000 studenti hanno sfilato per le strade di Parma, unendosi in un coro che chiede pace e giustizia. Con lo slogan "Se vuoi la pace, prepara la pace", questa marcia si sta affermando come un evento annuale imperdibile, riflettendo un trend globale di attivismo giovanile. È il momento in cui le nuove generazioni alzano la voce, ricordandoci che il futuro è nelle loro mani. Non perdere l'occasione di ascoltarli!

Si è svolta la marcia per la pace che ha coinvolto più di 1.000 studenti in rappresentanza di tutte le scuole superiori di Parma, con lo slogan 'se vuoi la pace, prepara la pace'. La marcia sta diventando un appuntamento fisso per salutare l’anno scolastico e far sentire il grido dei giovani. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Più di 1.000 studenti in marcia per la pace

Alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio oltre 200 studenti e cittadini - Oggi, oltre 200 studenti e cittadini hanno partecipato alla Marcia per la pace da Civitella a San Pancrazio, un momento di unità e impegno per la promozione della pace e della solidarietà.

