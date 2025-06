Piste ciclabili Vignali attacca | Quanti rischi per chi viaggia sulle due ruote

Ottima notizia per gli amanti delle due ruote! Grazie all'iniziativa "Bici in Comune", circa 500 comuni italiani riceveranno fondi per potenziare le piste ciclabili e promuovere una mobilità più sostenibile. In un’epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, questo progetto non solo migliora la sicurezza dei ciclisti, ma incoraggia anche una comunità più attenta all'ambiente. È il momento perfetto per riscoprire il piacere di pedalare!

Sono circa 500 i comuni italiani che vedranno finanziate iniziative per la promozione della mobilità ciclistica oltre a progetti per riqualificare o potenziare percorsi ciclabili. E' il dato che emerge dal successo dell'iniziativa "Bici in Comune" promossa dal Governo con il supporto dell'ANCI.

A Cesena ben 101 chilometri di piste ciclabili, gli ultimi tratti realizzati e i nuovi progetti in partenza - Cesena si conferma una città sempre più bike-friendly, con 101 chilometri di piste ciclabili che si arricchiscono di nuovi tratti e progetti in fase di sviluppo.

VIDEO | Ecco l'ultimo tratto dei 12 chilometri di nuove piste ciclabili, taglio del nastro in via Einaudi https://ift.tt/TKY1Prt https://ift.tt/tJKn16L Tweet live su X

La mobilità sostenibile è centrale per il PR FESR che anche nel 14-20 ha sostenuto realizzazione/potenziamento di piste ciclabili, oltre ad altri progetti nel settore “bike”, per una Toscana sempre + incline all’uso delle bici Scopri il pannello dedicato? Tweet live su X

