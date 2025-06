Piscine aperte a Roma 2025 | guida completa per zone

Con l'estate alle porte, Roma si prepara a diventare un'oasi di freschezza. Le piscine all'aperto stanno già accogliendo bagnanti in cerca di relax e divertimento. Scopri la guida completa per zone: ogni angolo della città offre un modo unico per affrontare il caldo! Un punto interessante? Molte strutture propongono eventi speciali e corsi, trasformando il nuoto in un'esperienza sociale. Non perdere l'occasione di rinfrescarti e divertirti!

Anche se l’estate non è ancora ufficialmente iniziata, a Roma le prime ondate di caldo hanno già spinto molti a cercare refrigerio in città. Per fortuna, diverse piscine all’aperto hanno già aperto i battenti, offrendo un’ottima occasione per rilassarsi, nuotare o semplicemente prendere il sole. Ecco una selezione delle piscine operative in questi primi giorni di giugno 2025: Tor di Quinto – SapienzaSport Via Fornaci di Tor di Quinto, 64 Ha riaperto il 2 giugno e offre accesso al pubblico per la balneazione dalle 10:00 alle 20:00 nei giorni feriali, e dalle 9:00 nei weekend. Perfetta anche per il nuoto libero se sei abbonato. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche questi approfondimenti

Saranno ancora 3 le piscine estive aperte a Milano - L'estate milanese del 2025 offrirà nuovamente tre piscine scoperte: Cardellino, Sant'Abbondio e Romano.

Segui queste discussioni su X

Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 la Piscina Coperta sarà chiusa al pubblico per consentire lo svolgimento di un evento sportivo. Il Lido di #Lugano sarà aperto dalle 9 alle 19. Tweet live su X

Ti aspettiamo dal ???? ???? ???? ???????????? all’Acqua di Mare Hotel e Resort per il Dinamo Summer Camp, le iscrizioni sono aperte per i ragazzi e le ragazze nati tra il 2008 e il 2014 ?????????? ???????????????? – non perdere questa l’occasione #sardegna #dinamos Tweet live su X

?Domenica 11 maggio 2025 la Piscina coperta sarà aperta al pubblico con orario ridotto, dalle 9 alle 13. Il Lido di #Lugano sarà accessibile dalle 9 alle 19. Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Piscine aperte a Roma 2025: guida completa per zone

Come scrive funweek.it: Anche se ufficialmente è ancora primavera, il clima e la voglia di tuffarsi già richiamano l’estate. Che tu voglia nuotare, rilassarti all’ombra o prendere il sole, Roma offre diverse piscine pronte a ...

Piscine all'aperto a Roma: 15 indirizzi per l'estate 2023

Riporta romatoday.it: Le piscine sono aperte dal lunedì alla domenica ... rilassante in un angolo di verde dentro Roma.

Agosto a Roma: gli orari, gli indirizzi e i prezzi delle piscine all'aperto. Ecco dove e come prenotare

Riporta ilmessaggero.it: Centro sportivo New Green Hill: in via della Bufalotta, 663, zona Porta di Roma. La piscina ha una vasca dedicata ai bambini e un prato. Gli orari, dal lunedì al venerdì: apertura prevista alle ...