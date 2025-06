Pisa in Serie A è tempo di cambiamenti | da Pirlo a Gilardino tutti i nomi per il dopo Inzaghi

Il Pisa torna in Serie A, ma il futuro in panchina è incerto: da Pirlo a Gilardino, i nomi circolano come un vento di novità. In un campionato che premia l’innovazione, la scelta del nuovo allenatore potrebbe rivelarsi cruciale per consolidare la presenza dei toscani nel massimo campionato. Un cambio di rotta è nell’aria: chi sarà capace di scrivere la prossima pagina della storia pisana? La sfida è aperta!

I toscani sono tornati nel massimo campionato, ma stanno per affrontare il cambio in panchina: tutti i nomi accostati ai nerazzurri per la prossima stagione (Calciomercato.it) Simone non sarà l’unico della famiglia Inzaghi a lasciare un club nerazzurro prima della prossima stagione. Anche Filippo, infatti, farà lo stesso con il Pisa, proprio come è successo con il fratello nei confronti dell’Inter. L’avventura dell’ex attaccante alla guida dei toscani si ferma alla super promozione conquistata con il secondo posto in Serie B. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pisa in Serie A, è tempo di cambiamenti: da Pirlo a Gilardino tutti i nomi per il dopo Inzaghi

Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

Complimenti a Pisa e Cremonese per la promozione in Serie A! Vivi tutte le emozioni della massima serie con TicketOne! #Pisa #Cremonese #LegaSerieA Tweet live su X

"Un magico sogno chiamato Pisa", un giugno di presentazioni Quattro presentazioni e due eventi per il lancio del libro della promozione in Serie A “Un magico sogno chiamato Pisa”, uscito lo scorso 26 maggio https://sgq.io/vIqtnwI Tweet live su X

