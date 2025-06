Piove sul bagnato in casa Inter | tegola Bisseck in vista del Mondiale per Club i dettagli

Piove sul bagnato in casa Inter: dopo la dolorosa eliminazione in finale di Champions e le recenti difficoltà manageriali, un nuovo ostacolo si abbatte sui nerazzurri. La tegola Bisseck, in vista del mondiale per club, rischia di compromettere i piani di Blind e compagni. Tutti gli aggiornamenti sui dettagli dell’infortunio e le possibili ripercussioni sulla squadra. La crescita dell’Inter si mette alla prova ancora una volta.

Le condizioni del difensore tedesco uscito per infortunio in finale di Champions Piove sul bagnato in casa Inter, reduce dal ko storico in finale di Champions League. Dopo l’addio di Inzaghi e le difficoltà per un sostituto all’altezza, con Ausilio volato a Londra per trattare Fabregas, ecco arrivare la tegola Bisseck. (LaPresse) – Calciomercato.it Come appreso da Calciomercato.it, non sarà breve lo stop del difensore tedesco. L’ex Aarhus è alle prese con una distrazione muscolare al flessore della coscia subita nella finale di Champions col PSG. 🔗 Leggi su Calciomercato.it