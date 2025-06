Pioneer Enel e Adr presentano il più grande sistema di stoccaggio energetico italiano

Enel e ADR svelano il più grande sistema di stoccaggio energetico italiano, un vero baluardo per l'energia rinnovabile. Questo innovativo sistema non solo accumula energia per i momenti di buio, ma dà nuova vita a batterie usate dei veicoli elettrici, incarnando perfettamente l'economia circolare. In un'era in cui sostenibilità è la parola d'ordine, questo progetto rappresenta un passo cruciale verso un futuro più verde e consapevole. Scopri come il cambiamento è già in atto

Un innovativo sistema di accumulo che immagazzina energia rinnovabile per usarla anche quando il sole non c’è, e che soprattutto valorizza batterie usate di veicoli elettrici donando loro una seconda vita, applicando concretamente i principi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. Il progetto Pioneer (airPort sustaInability secONd lifE battEry stoRage), realizzato da Enel e ADR con il contributo scientifico dell’Istituto di ricerca tedesco Fraunhofer, presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, è il più grande sistema di storage energetico che utilizza batterie second-life ibride in Italia, e tra i maggiori in Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Pioneer, Enel e Adr presentano il più grande sistema di stoccaggio energetico italiano

