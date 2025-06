Pioli sempre più vicino alla Fiorentina ma ci sono dei nodi da sciogliere

Il tecnico ex Milan, Stefano Pioli, sarebbe vicino alla Fiorentina. Rimangono dei nodi da sciogliere, tra cui l'ingaggio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pioli sempre più vicino alla Fiorentina, ma ci sono dei nodi da sciogliere

Allenatori: Fiorentina, spunta Pioli. Conte resta a Napoli. Allegri al Milan. Gasperini vicino alla Roma - Il valzer delle panchine si fa incandescente! Mentre Antonio Conte resta a Napoli, la Fiorentina punta su un ritorno illustre: Stefano Pioli.

#Fiorentina: #Sarri sempre più vicino alla #Lazio martedì la risposta di #Pioli che ha questioni fiscali da gestire. #Farioli ancora non contattato ma verrebbe di corsa. Vediamo. Tweet live su X

Mi dicono che ora i fenomeni stanno dando Gasperini vicino.. (fottendosene li si delle smentite societarie)..Non gli e' bastato Fabregas,Farioli,Pioli ,Montella, Ancelotti..... Non avendoci capito una mazza fanno il girotondo sui stessi nomi convinti di beccare que Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Fiorentina: Pioli vicino al ritorno?

Lo riporta ilcorrieredelpallone.it: La Fiorentina è alla ricerca del nuovo allenatore dopo la separazione da Raffaele Palladino, e il nome che sta prendendo sempre più quota è quello di ...

Nazione: “Per Pioli la Fiorentina ha pronto un triennale da 3 milioni. Vuole una figura alla “Oriali””

msn.com scrive: La Fiorentina ha individuato in Stefano Pioli il candidato numero uno per la panchina, con colloqui in corso da giorni e una proposta chiara sul tavolo: un contratto triennale con un ingaggio vicino a ...

Fiorentina-Stefano Pioli, c'è l'apertura dell'allenatore: le news. VIDEO

Riporta sport.sky.it: La Fiorentina ha incassato l'apertura di Stefano Pioli, che però a causa di problemi fiscali dovrebbe rimanere formalmente in Arabia Saudita, dove è impegnato sulla panchina dell'Al-Nassr, fino alla ...