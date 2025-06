Pioggia di domande per lavoratori stagionali ma i documenti sono falsi | in cinque ai domiciliari

A Livorno, un'operazione dei carabinieri ha svelato una rete di documenti falsi per la regolarizzazione di lavoratori stagionali extracomunitari. Cinque persone sono finite ai domiciliari mentre cresce il dibattito sull’immigrazione e il lavoro in Italia. Questo episodio mette in luce le difficoltà del settore agricolo, sempre più dipendente da manodopera straniera. Quanto è importante garantire diritti e regolarità in un contesto di crescente pressione? La questione è di rilevanza globale!

LIVORNO – Decine di domande di regolarizzazione di lavoratori stagionali extracomunitari per il click day dalla provincia di Livorno: ma i documenti sono falsificati. Smantellata dai carabinieri una centrale nata per aggirare le regole dell’immigrazione regolare. I carabinieri del comando provinciale di Livorno, coadiuvati dal locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dall’Arma territoriale competente, hanno eseguito questa mattina (4 giugno) nelle province di Napoli e Grosseto, un’ ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal Gip del Tribunale di Livorno su richiesta della locale procura – nei confronti di 5 soggetti, tutti originari del napoletano, ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso aggravato in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sostituzione di persona e falsitĂ materiale commessa da privato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti da altre fonti

Decreto Flussi 2025: 22mila nuove quote assegnate. Precompilazione domande dal 1°luglio

Riporta leggioggi.it: Il Ministero del lavoro ha assegnato con il Decreto flussi più di 22mila nuove quote per lavoro stagionale e non. Precompilazione al via dal 1° luglio.

Decreto flussi 2025, oggi click day per colf e badanti. Come fare domanda

Secondo tg24.sky.it: Per approfondire: Decreto flussi 2025, click day oggi: come fare domanda e le prossime date Gli altri click day Altri click day sono previsti il 12 febbraio per i lavoratori stagionali per i ...

Lavoro, click day per gli stagionali in agricoltura e turismo

Riporta msn.com: Click day al 12 febbraio per la presentazione delle domande per i lavoratori stagionali per il settore agricolo. Il decreto flussi 2025 prevede per l’anno 2025 n. 70.720 ingressi per lavoro ...