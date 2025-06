Pio Esposito niente Europei under 21! Il motivo | la nota della Figc

È ufficiale: Pio Esposito salta gli Europei Under 21 e torna all'Inter. La decisione della Figc ha suscitato diverse reazioni, soprattutto in un periodo in cui il talento giovanile italiano sta cercando di brillare sui palcoscenici internazionali. Un'opportunità persa per il giovane attaccante, ma anche un segnale di come la gestione dei giovani calciatori sia cruciale. Sarà interessante osservare come questo influirà sul suo futuro e su quello della Nazionale.

Pio Esposito salta gli Europei Under 21 con la Nazionale di Carmine Nunziata e rientra all’Inter. Arrivato poco fa il comunicato ufficiale della Figc. COMUNICATO DELLA FIGC – Francesco Pio Esposito lascia il raduno della Nazionale Under 21. Questo il comunicato della Federazione: “ Francesco Pio Esposito non parteciperà al Campionato Europeo che si svolgerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Il calciatore aveva raggiunto ieri pomeriggio il raduno della Nazionale Under 21 a Tirrenia per sottoporsi ad accertamenti diagnostici ed essere visitato dallo staff medico della Nazionale che – in accordo con lo staff medico dell’Inter, suo club di appartenenza – lo ha considerato indisponibile per i prossimi impegni”. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pio Esposito, niente Europei under 21! Il motivo: la nota della Figc

Approfondisci con questi articoli

Europei di Ginnastica Artistica, Manila Esposito da sogno: fa oro nell’All Around Individuale - Manila Esposito, giovane talento cresciuta a Civitavecchia, conquista l'oro nell'all-around ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica a Lipsia.

Segui queste discussioni su X

Mamma mia. Manila Esposito a Lipsia vince il secondo titolo europeo nell' All-Around. Un bis mai riuscito a nessuna italiana prima d'ora. Perseveranza e talento. A 18 anni già nella storia (aggiungendoci le sue 2 medaglie di Parigi 2024...) #Italgym Tweet live su X

La magia delle 'Fate'! Per la quarta volta nella storia la Nazionale femminile di #ginnastica artistica è d’oro nel concorso generale degli Europei. A Lipsia dominio del quintetto composto dall’olimpionica Alice D’Amato, Manila Esposito e da Giulia Perotti, Emma Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Calcio: Pio Esposito lascia il raduno, niente Europeo U21

Scrive lasicilia.it: ROMA, 04 GIU – Niente Europeo per Francesco Pio Esposito. L’attaccante ventenne ha infatti lasciato il raduno dell’Under 21: lo staff medico della Nazionale, in accordo con quello dell’Inter, lo ha co ...

Per Pio Esposito la finale play off e poi il raduno dell’Italia under 21

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Italia Under 21 verso gli Europei, i 28 convocati per il raduno: prima volta per Leoni, c'è Pio Esposito

Come scrive msn.com: L`Italia Under 21 si prepara agli Europei di categoria, che si giocheranno in Slovacchia dall`11 al 28 giugno. Il 27 maggio gli Azzurrini ...