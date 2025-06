Pino Corrias | I processi mediatici e lo smantellamento della giustizia vera

Il delitto di Garlasco torna alla ribalta, alimentato da un vortice mediatico che sfida la verità e distorce la giustizia. Pino Corrias ci invita a riflettere sul potere dei media nell'influenzare i processi e sulla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio, che si inserisce in un contesto di crescente sfiducia. In un'epoca di informazione veloce, chi tutela davvero il diritto alla verità? Scoprilo!

In tv, sui giornali e sui social spopola il delitto di Garlasco. Nel frattempo, il ministro Carlo Nordio riforma la giustizia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pino Corrias: I processi mediatici e lo smantellamento della giustizia vera

Scopri altri approfondimenti

Pino Corrias: Il primario accusato di stupri e la complicità del silenzio - Nel caso di Pino Corrias, primario accusato di stupri, si solleva un interrogativo inquietante: è più raccapricciante la violenza seriale perpetrata in un ospedale o l'ombra silenziosa dell'omertà che ha protetto tali abusi per quindici lunghi anni? La verità di questa tragica vicenda mette a nudo il fragore del silenzio complice.

Segui queste discussioni su X

Non condivido l'aver affibbiato ad AFD l'appellativo di "partito neonazista", considerazione alquanto superficiale da parte di Corrias che di solito è un po' più rigoroso nelle analisi. Per il resto, il quadretto di questo VERO neonazista è abbastanza completo. Tweet live su X

Fortuna e spocchia del gran perdente che vuol esser Reagan di Pino Corrias Zero carisma ed empatia. Di famiglia bene, nostalgico del nonno nazista, sconfitto da Merkel per la guida della Cdu, uomo di BlackRock, al mendicante che gli ritrovò il computer no Tweet live su X

Implacabile algoritmo: così l’IA di Bibi uccide i reporter della Striscia. Hassan Samour, 44 anni, è stato ucciso a Khan Younis. Con lui è stata sterminata tutta la sua famiglia: undici persone, donne e bambini compresi. Di Pino Corrias Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Pino Corrias: I processi mediatici e lo smantellamento della giustizia vera

Riporta vanityfair.it: In tv, sui giornali e sui social spopola il delitto di Garlasco. Nel frattempo, il ministro Carlo Nordio riforma la giustizia ...

Pino Corrias: Il senso della nostra politica per il ridicolo

Si legge su vanityfair.it: i processi o i sospetti di collusione con la mafia. Dei neri fantasmi del «Padrino» importava fino a un certo punto. A essere imperdonabile era l’eterna commediola italiana che faceva ...

Processi mediatici e l’insegnamento di Samek Lodovici

Come scrive ilgiorno.it: Ma, soprattutto, ha assunto posizioni coraggiose a proposito dei processi mediatici. Già nel 1998, come presidente della Corte d’Assise di Milano, vietò le riprese televisive del processo per ...