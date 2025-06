Pietro Vignali | Accelerare la realizzazione delle casse di espansione in tutta la Regione

Pietro Vignali di Fratelli d'Italia lancia un appello urgente per accelerare la realizzazione delle casse di espansione in Emilia-Romagna. Con l‚Äôobiettivo di mettere in sicurezza il territorio e prevenire future calamit√†, Vignali evidenzia come molte promesse restino inattuate: delle 25 casse di espansione annunciate, solo una √® stata completata. √ą ora di agire concretamente per tutelare cittadini e imprese, perch√© la sicurezza non pu√≤ pi√Ļ aspettare.

Avviare e accelerare le opere di messa in sicurezza idraulica, in particolare la realizzazione delle casse di espansione, in tutto il territorio emiliano-romagnolo.¬†Pietro Vignali (Fratelli d'Italia)¬†ha presentato un'interpellanza per evidenziare che "delle 25 casse di espansione annunciate solo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ¬© Parmatoday.it - Pietro Vignali: "Accelerare la realizzazione delle casse di espansione in tutta la Regione"

Altri articoli sullo stesso argomento

Pietro Vignali: "Fondi regionali per la stazione sciistica di Schia, che rischia di chiudere" - Pietro Vignali lancia un appello per salvare la stazione sciistica di Schia, un gioiello delle Alpi Appenniniche che rischia di chiudere.

Segui queste discussioni su X

Botta e risposta Vignali-Borghi in consiglio comunale: "La pista ciclabile per Baganzola è una giungla" ," E' di Aipo, migliorerà entro l'estate" Tweet live su X

Erba alta nelle aree cani. Vignali: ¬ęSono una giungla¬Ľ Tweet live su X