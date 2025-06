Pietro Ghislandi morto l’attore ventriloquo e comico per Drive In e Striscia la Notizia

È con grande tristezza che salutiamo Pietro Ghislandi, un maestro della comicità italiana, scomparso a 68 anni. Con il suo talento unico nel ventriloquismo, ha conquistato il cuore del pubblico in programmi iconici come "Drive In" e "Striscia la Notizia". In un'epoca in cui la risata è più preziosa che mai, la sua eredità ci ricorda quanto possa essere potente l'arte nel trasmettere emozioni. Un vero artista che ci mancherà.

È morto all’età di 68 anni Pietro Ghislandi, attore, comico e ventriloquo tra i più amati della scena italiana. La notizia è stata riportata da L’Eco di Bergamo, che ne ha ricordato con affetto la lunga carriera e la straordinaria capacità di unire comicità e dramma in interpretazioni sempre intense e personali. Da tempo combatteva con una malattia, che lo ha infine portato via, lasciando un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo italiano. Leggi anche: “Addio”. Lutto per cinema e televisione, l’attore morto in modo tragico Dagli esordi come mimo al successo in tv. Nato e cresciuto in provincia di Bergamo, Ghislandi aveva iniziato la sua carriera come mimo e ventriloquo, portando in scena numeri che si distinguevano per originalità e tecnica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pietro Ghislandi, morto l’attore, ventriloquo e comico per Drive In e Striscia la Notizia

La satira irriverente del pupazzo Sergio e gli occhiali che prendevano vita: addio a Pietro Ghislandi, attore e ventriloquo

È morto a 68 anni, dopo una lunga malattia, Pietro Ghislandi, l'attore e ventriloquo diventato celebre con il pupazzo Sergio. Nato a Bergamo il 19 aprile 1957, aveva conquistato il pubblico negli anni '80 partecipando a "Fantastico" con Pippo Baudo.

