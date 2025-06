Pierre Nora geografie politiche dei luoghi della memoria

La scomparsa di Pierre Nora, storico di fama mondiale, ci invita a riflettere sul ruolo delle memorie collettive nel plasmare la nostra identità culturale. In un’epoca in cui la memoria è sempre più spesso rielaborata e strumentalizzata, il suo contributo rimane cruciale. Le “geografie politiche” che ha tracciato invitano a esplorare come i luoghi custodiscano narrazioni e conflitti, rendendo la sua eredità intellettuale ancora più rilevante oggi.

Quando muore una figura intellettuale di vaglia, in questo caso uno storico, è fin troppo facile esibire il «coccodrillo» di circostanza. Nel caso di Pierre Nora, nato nel 1931 e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Pierre Nora, geografie politiche dei luoghi della memoria

Scopri altri approfondimenti

È morto Pierre Nora, ultimo intellettuale del XX secolo - Con la scomparsa di Pierre Nora, il panorama intellettuale del XX secolo perde una voce fondamentale.

Segui queste discussioni su X

È morto Pierre Nora, ultimo intellettuale del XX secolo. Fu storico, editore, professore: tanti ruoli ricoperti in una vita sola, mantenendo sempre uno stile singolare. Di Marina Valensise Tweet live su X

Addio a Pierre Nora, storico della memoria Antonio Carioti, @Corriere Tweet live su X

Sul sito del @corriere il mio ricordo del grande storico francese Pierre Nora Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Morto Pierre Nora, lo storico dei «Luoghi della memoria»

Segnala msn.com: Scomparso a 93 anni lo studioso francese che con Jacques Le Goff aveva rilanciato la scuola delle Annales. Il lavoro in Gallimard, l’impegno, le polemiche ...

Pierre Nora: "Il tricolore e Les Invalides, la Francia torna ai suoi simboli"

Come scrive repubblica.it: Pierre Nora, l'accademico di Francia che ha diretto l'ambiziosa impresa dei Lieux de mémoire, analizza gli attentati del 13 novembre e l'omaggio nazionale reso alle vittime. Che posto assume ...