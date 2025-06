Piero Chiambretti critico su Stefano De Martino | Una novità più che un fenomeno

Piero Chiambretti non ha paura di esprimere un parere schietto e tagliente su Stefano De Martino, definendolo più di una semplice novità: un vero e proprio fenomeno che ha conquistato il cuore del pubblico e i giudizi anche dei grandi della televisione come Renzo Arbore. Con Mara Venier che lo indica come erede di Domenica In, il suo percorso sembra inarrestabile. Ma cosa riserva il futuro per il giovane conduttore? Solo il tempo potrà dircelo.

Se c'è un conduttore che ha ampiamente superato la stagione televisiva 20242025 è Stefano De Martino: il consenso non è mai venuto meno ed è arrivato anche dai cosiddetti "mostri sacri" della televisione, come Renzo Arbore. E se Mara Venier lo ha designato come suo erede alla conduzione di Domenica In (insieme ad Alberto Matano), c'è chi tira il freno a mano, parlando di novità e non di fenomeno: le dichiarazioni di Piero Chiambretti a Lo Sgabuzzino.

Lo Sgabuzzino ep.96 “Stefano De Martino non è un fenomeno” #chiambretti #pierochiambretti #donnesullorlodiunacrisidinervi #demartino #stefanodemartino #televisione #losgabuzzino #losgabuzzinodiriccardobocca #riccardobocca Tweet live su X

“Se tutti facessimo squadra saremmo meno manipolabili” (Cit. #IleniaPastorelli) #Pierochiambretti conduce #Donnesullorlodiunacrisidinervi: giovedì in prima serata su #Rai3 e #RaiPlay. Puntate e interviste integrali sono su #RaiPlay. Tweet live su X