Piemonte Is | il marchio che racconta al mondo l’eccellenza del gusto

Il Piemonte svela la sua anima gastronomica con il nuovo marchio “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte”. Un viaggio sensoriale tra vini pregiati, nocciole delle Langhe e formaggi d’alpeggio, che celebra la ricchezza della tradizione culinaria locale. In un'epoca in cui il cibo è sempre più sinonimo di cultura e identità, questo brand diventa un simbolo di orgoglio per la regione. Scopri come il Piemonte si prepara a conquistare il mondo del gusto!

Il Piemonte alza il sipario sulla sua identità agroalimentare con un brand che ha il profumo del vino buono, il sapore della nocciola delle Langhe, la forza dei formaggi d'alpeggio e l'eleganza del riso vercellese. Si chiama "Piemonte Is – Eccellenza Piemonte", e non è solo un logo: è una vera dichiarazione d'amore per una terra.

Finestra sul #Piemonte: il nuovo marchio promozionale "Piemonte Is – Eccellenza Piemonte", ideato dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione per accompagnare le produzioni agroalimentari d'eccellenza, presentato agli imprenditori nel corso di un event

