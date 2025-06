Picchiati in piazza a Genova per il no al saluto romanoconfermato il movente Prima la sfida poi le botte

Una giornata di tensione a Genova, dove manifestanti si sono scontrati in piazza nel corteo contro il saluto romano. Dopo una sfida verbale, sono scattate le botte, con vittime costrette a rivelare la loro appartenenza politica in precedenza. Quattro minorenni sono stati denunciati, mentre la Procura ha chiuso l’indagine sul falso pestaggio al sindacalista, puntando alla messa alla prova per evitare un processo.

Alle vittime era stato chiesto in precedenza di svelare l’appartenenza politica, denunciati 4 minorenni. Nel frattempo la Procura ha chiuso l’indagine sul falso pestaggio al sindacalista: contestata la simulazione di reato, ma chiederĂ la “messa alla prova” per evitare il processo. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Picchiati in piazza a Genova per il no al saluto romano,confermato il movente. “Prima la sfida, poi le botte”

Segui queste discussioni su X

San Giovanni Rotondo, grave episodio bullismo in piazza Padre Pio: bambino picchiato e umiliato da coetanei #SANGIOVANNIROTONDO #AGGRESSIONE #BULLISMO https://tinyurl.com/299sdrbe Tweet live su X

Genova, il questore sul giornalista di Repubblica picchiato dalla polizia: Gli ho chiesto scusa