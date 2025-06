Piazza Franco Battiato ospiterà le celebrazioni della festa dell' Arma

Giovedì 5 giugno, Catania si prepara a rendere omaggio ai Carabinieri in Piazza Franco Battiato, nel 211° anniversario della loro fondazione. Un cerimoniale che non è solo una tradizione, ma un momento di riflessione sull’impegno e il coraggio delle forze dell’ordine. Non perdere l’opportunità di vivere un evento che celebra la sicurezza e la storia del nostro Paese, unendo comunità e istituzioni in un abbraccio simbolico.

Giovedì 5 giugno alle ore 18 e 30, in Piazza Franco Battiato di Catania, si terrà la cerimonia celebrativa del 211° anniversario della fondazione dei carabinieri. Per l’annuale evento sarà schierato un reparto di formazione, rappresentativo dell’Arma territoriale di tutte le singole specialità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Piazza Franco Battiato ospiterà le celebrazioni della festa dell'Arma

