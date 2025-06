Piazza Duomo perde un altro pezzo | chiude il negozio Devis Cuboni

Un altro tassello va a completare il mosaico di trasformazioni di Piazza del Duomo. Dopo 25 anni, il negozio Devis Cuboni chiude i battenti, segnando la fine di un'era per il commercio pratese. Questo evento non è isolato: molti esercizi storici stanno cedendo il passo alle nuove realtà digitali. La svendita totale in corso è l'occasione perfetta per rivivere un pezzo di storia locale prima che sia troppo tardi. Non perdere questo ultimo atto!

Prato, 4 giugno 2025 – Piazza del Duomo si appresta a perdere un pezzo importante. Dopo 25 anni, chiuderĂ il negozio d’abbigliamento di Devis Cuboni. L’attivitĂ cesserĂ ufficialmente di esistere a fine luglio e nel frattempo andrĂ avanti una svendita totale. “E’ una decisione che ho preso da ormai un anno – racconta il commerciante – Dopo tutto questo tempo non sarĂ facile lasciare un posto dove si è stati bene, ma questa scelta mi è parsa inevitabile alla luce di quella che è la situazione attuale del centro storico di Prato”. Centro storico dove, secondo Cuboni, aprire un negozio a gestione familiare come il suo è diventato estremamente complicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza Duomo perde un altro pezzo: chiude il negozio “Devis Cuboni”

