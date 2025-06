Piazza Bartali shopping

Domenica 8 giugno, Piazza Bartali a Firenze si trasformerà in un vivace centro commerciale a cielo aperto, offrendo un'esperienza di shopping unica e coinvolgente. Dalle 8:00 alle 20:00, il mercatino sarà il palcoscenico perfetto per scoprire prodotti artigianali e delizie locali. In un’epoca in cui l’acquisto consapevole e il sostegno alle piccole imprese sono sempre più importanti, non perdere l'opportunità di fare acquisti con un impatto

Piazza Bartali a Firenze si prepara a ospitare un'intera giornata dedicata allo shopping di qualità e all'animazione, domenica 8 giugno. Dalle ore 8:00 alle 20:00, la piazza sarà il cuore di un grande mercatino che promette di trasformarsi in un vero e proprio centro commerciale a cielo aperto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Piazza Bartali shopping

Scantinando 2025 a Firenze: mercato del riuso in Piazza Bartali domenica 18 maggio Domenica 18/05 a Firenze torna Scantinando: in Piazza Bartali, dalle 9 alle 18, spazio al riuso con scambio e cessione gratuita di oggetti usati. Evento valido solo con bel te Tweet live su X

Biella, in vetrina i cimeli di Bartali e Pantani. Poi la grande notte di festa in piazza http://dlvr.it/TL0cZY @LaStampa Tweet live su X

Bartali in Fiera: mercatino in Piazza Bartali per la Festa della Mamma

Riporta firenzetoday.it: Dalle ore 8.00 alle 20.00, in Piazza Gino Bartali, decine di stand vi aspettano con articoli ... Più che un mercatino è una vera e propria fiera dedicata allo shopping. I negozi della zona aderenti ...

Piazza Bartali in fiera

Lo riporta firenzetoday.it: Domenica 2 febbraio 2025 appuntamento in piazza Bartali con Bartali in fiera. L'evento, che si svolge di fronte all'ingresso del centro commerciale Gavinana, sarà l'occasione per fare shopping. Ci ...

Firenze, in piazza Bartali arriva la statua di 'Ginettaccio': inaugurazione il 19 novembre

Secondo 055firenze.it: Si terrà sabato 19 novembre l'inaugurazione della statua di Gino Bartali in piazza Bartali a Firenze. Gino Bartali è un personaggio molto significativo per i cittadini del quartiere fiorentino di ...